Скандал в Бразилии: полиция забрала футболистов сборной Аргентины, сорвав матч отбора на ЧМ-2022

Матч 6-го тура отбора на чемпионат мира-2020 по футболу между сборными Аргентины и Бразилии был прерван на 4-й минуте после того, как на поле стадиона "Нео Кимика Арена" в Сан-Паулу появились представители полиции. Правоохранители явились за аргентинскими футболистами Эмилиано Мартинесом, Эмилиано Буэндиа (оба – "Астон Вилла"), Джовани Ло Чельсо и Кристианом Ромеро (оба – "Тоттенхэм")

Эти игроки при пересечении бразильской границы подали неправдивую информацию, указав, что не посещали Великобританию, но при этом все являются игроками клубов английской Премьер-лиги (АПЛ).

Копы вместе с представителями Национального агентства наблюдения за здоровьем Бразилии (Anvisa) приехали за нарушителями в отель, однако команда уже уехала на стадион. Тогда Anvisa вместе полицией приехали на матч и забрали спортсменов. Их ждет немедленная депортация за нарушение коронавирусных правил.

Капитан аргентинцев Лионель Месси обратился к представителю Anvisa, спросив, почему они не могли раньше решить эту проблему.

"Мы в стране три дня, мы ждали эту игру, так почему вы не пришли раньше?" – спросил нападающий.

Позже Месси заявил, что не будет доигрывать встречу.

"Мы уходим. Мы приехали сюда с намерением играть. Пришли, и нас никто не предупредил, что что-то должно произойти. Мы приехали три дня назад, нас могли депортировать раньше. Это катастрофа", – цитирует Месси EiFSoccer.

