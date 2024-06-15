Такого еще не было! ЧЕ-2024 по футболу стартовал с исторического результата

Сборная Германии по футболу разгромила команду Шотландии в матче-открытии домашнего чемпионата Европы 2024 года. Бундестим еще в первом тайме трижды поразил ворота соперника, а во втором тайме добил британцев, которые 45 минут играли в меньшинстве, – 5:1.

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Интересно, что подобный счет впервые зафиксирован в матчах финальной стадии континентального первенства. На чемпионатах встречались разгромы 5:0, 5:2 и даже 6:1, а в стартовом поединке Евро-1960 сборная Югославии обыграла Францию с невообразимыми 5:4.

При этом стоит отметить, что континентальные первенства 1960-1976 начинались сразу с полуфиналов. Все стадии до этого относились к Кубку европейских наций и считались отборочными к самому чемпионату.

Кроме того, Германия также впервые в своей истории забила пять мячей в финальной части ЧЕ. А 21-летний полузащитник леверкузенского "Байера" Флориан Вирц стал самым молодым автором гола в истории Бундестим на ЧЕ.

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