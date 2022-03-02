"Сидите, как обоср*нные": Ярмоленко резко обратился к российским футболистам из-за нападения РФ на Украину

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко призвал российских футболистов объединиться и выступить против решения Владимира Путина начать войну в нашей стране. Игрок лондонского "Вест Хэма" напомнил, что в личном общении россияне осуждали вторжение РФ в Украину.

Об этом сам Ярмоленко заявил в своем обращение в социальной сети Instagram. Он также прошелся по молчаливой позиции российских игроков.

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"Я родился в Питере, но вырос в Украине, и считаю себя украинцем на 100%. У меня есть вопрос к игрокам сборной России. Ребята, почему вы сидите, как обоср*нные и ничего не говорите? У нас в стране убивают наших жен, детей, матерей, но вы ничего не говорите. Что вам будет, если вы просто объединитесь и покажете людям, что происходит у вас в стране? Многих из вас я знаю, и вы все мне говорили, что так быть недолжно, ваш президент делает неправильно. Ребята, вы имеете влияние на людей. Покажите это. Я знаю, что некоторые из вас любят показывать яйца на камеру, но пришло время показать яйца в реальной жизни", – сказал Ярмоленко.

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Как сообщал OBOZREVATEL, защитник сборной Украины и английского "Эвертона" Виталий Миколенко жестко обратился к нападающему российской национальной команды Артема Дзюбы.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) и Европейский футбольный союз (УЕФА) исключили российские сборные и клубы от международных соревнований.