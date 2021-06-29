Швеция – Украина: СМИ предсказали, кто станет героем матча 1/8 финала Евро-2020

Авторитетное испанское информагентство Marca считает, что главной звездой матча Швеция – Украина в 1/8 финала Евро-2020 может стать нападающий скандинавской сборной Александер Исак. Он еще не отличался результативными действиями в матчах чемпионата.

Несмотря на это, аналитики издания отмечают, что он обладает большим количеством качеств, которые могут сыграть решающую роль в противостоянии с коллективом Андрея Шевченко.

"Несмотря на то, что пока Исак еще не отличился результативными действиями на Евро-2020, в жестком противостоянии с Украиной на выбывание его уникальный набор качеств, возможно, будет ключевым для победы Швеции. Этот молодой нападающий умеет все. У Исака фантастическая техника, он может обыграть сразу нескольких игроков соперника, отлично удерживает мяч, хорош в игре на втором этаже и во взаимодействии с партнерами. Плюс ко всему – нацеленность на ворота. Во вторник именно он может решительным образом изменить ситуацию на поле в пользу скандинавов", – цитирует слова журналистов Marca издание zbirna.com.

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Напомним, что Украина попала в плей-офф, заняв третье место в группе С. Именно шведы помогли нашей национальной команде преодолеть групповой этап Евро-2020.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию поединка Швеция – Украина. Начало встречи – 29 июня в 22:00.

Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".

Как сообщал OBOZREVATEL, букмекеры назвали фаворита этого матча.