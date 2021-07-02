Швейцария – Испания: онлайн видео голов 1/4 финала Евро-2020

Сборные Швейцарии и Испании в пятницу, 2 июля, проводят четвертьфинальный матч чемпионата Европы по футболу 2020 года. Игра проходит на стадионе "Газпром-Арена" в Санкт-Петербурге.

OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию матча Швейцария – Испания.

Испания ожидаемо с первых минут захватила инициативу. Уже на 8-й минуте "фурия роха" повела в счете. После удара Жорди Альбы защитник швейцарцев Денис Закария неудачно подставил ногу и перевел мяч в сетку своих ворот.

Видео дня

Вашему вниманию видео забитых мячей.

Швейцария – Испания 0:1 (первый тайм)

Гол: 0:1 – 8 Закария, автогол

Швейцария – Зоммер, Родригес, Аканджи, Эльведи, Видмер, Закария, Фройлер, Цубер, Шакири, Сеферович, Эмболо

Испания – Унаи Симон, Пау Торрес, Аспиликуэта, Лапорт, Альба, Сарабия, Бускетс, Педри, Коке, Ферран Торрес, Мората

Закария, 8, автогол

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной России Станислав Черчесов поздравил Украину с выходом в четвертьфинал Евро-2020.