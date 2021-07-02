Стартовые составы! Швейцария – Испания: онлайн-трансляция матча 1/4 финала Евро-2020

В пятницу, 2 июля, Швейцария и Испания сыграют в 1/4 финала Евро-2020. Победитель этой пары в полуфинале сразится с бельгийцами или итальянцами, которых эксперты вполне справедливо называют фаворитами турнира.

Матч швейцарцев и испанцев примет Санкт-Петербург, поединок пройдет на "Газпром Арене". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию. Начало в 19:00 по киевскому времени.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ – ИСПАНИЯ

Евро-2020. 1/4 финала

"Газпром Арена", Санкт-Петербург

Главный арбитр: Майкл Оливер (Англия)

Швейцария – Испания – 0:0

Стартовые составы

Швейцария: 1. Соммер (В), 3. Видмер, 4. Эльведи, 5. Аканджи, 6. Закария, 7. Эмболо, 8. Фройлер, 9. Сеферович, 13. Родригес, 14. Цубер, 23. Шакири (К)

Видео дня

Испания: 23. Симон (В), 2. Аспиликуэта, 4. Пау Торрес, 5. Бускетс (К), 7. Мората, 8. Коке, 11. Ферран Торрес, 18. Альба, 22. Сарабия, 24. Ляпорт, 26. Педри.

3,5 ЧАСА ДО МАТЧА. Всем привет! Уже скоро узнаем имя первого полуфиналиста чемпионата Европы. Швейцарцы считаются очевидным аутсайдером поединка с Испанией. Но, вероятно, французы тоже так думали, за что и поплатились. Смогут ли "нейтральные" сотворить еще одну сенсацию? Не наступят ли испанцы на грабли чемпионов мира? Скоро увидим.

1 ЧАС ДО МАТЧА. Появились стартовые составы команд:

Швейцария: 1. Соммер (В), 3. Видмер, 4. Эльведи, 5. Аканджи, 6. Закария, 7. Эмболо, 8. Фройлер, 9. Сеферович, 13. Родригес, 14. Цубер, 23. Шакири (К)

Испания: 23. Симон (В), 2. Аспиликуэта, 4. Пау Торрес, 5. Бускетс (К), 7. Мората, 8. Коке, 11. Ферран Торрес, 18. Альба, 22. Сарабия, 24. Ляпорт, 26. Педри.

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ ШВЕЙЦАРИЯ – ИСПАНИЯ

Украинские зрители смогут посмотреть игру на телеканалах "Футбол 1" и "Футбол 2". Также матч покажут российский Первый канал, "Беларусь 5" и "Беларусь 5. Интернет". Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ШВЕЙЦАРИЯ – ИСПАНИЯ

В победе испанцев мало кто сомневается, такой исход букмекеры оценивают котировкой 1.61. А вот в то, что Швейцария сможет переиграть Испанию в основное время, они верят не сильно и принимают ставки на такой исход с коэффициентом 5.75. На ничью дают тоже немало – 3.90.

СУДЬИ МАТЧА ШВЕЙЦАРИЯ – ИСПАНИЯ

Поединок обслужит английская бригада арбитров. Главный судья – Майкл Оливер, его ассистенты – Стюарт Бэрт и Саймон Беннет. Резервным арбитром назначен Овидиу Хацеган из Румынии.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович:

"Мы хотим пройти дальше, несмотря на то нам предстоит играть с одним из фаворитов. Надо показать на поле, как мы голодны, и я не сомневаюсь, что игроки это сделают. Мы хотим пройти дальше при всем уважении к нашему сопернику".

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике:

"Матч будет сложным. Глядя на то, как атакует и защищается наш соперник, я предсказываю очень непростую встречу. Швейцария – не та команда, которая понесется вперед большими силами. У швейцарцев отлично налажена командная игра, и они умеют до предела осложнить жизнь оппоненту".

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Швейцария и Испания играли друг против друга 22 раза, где 16 матчей завершились победой испанцев и лишь один поединок остался за швейцарцами. Соотношение мячей тоже внушительное, 48 против 18. Последние два раза команды пересекались в Лиге наций осенью минувшего года (1:1, 1:0 в пользу испанцев).