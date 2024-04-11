'Шумно, дискомфортно': экс-игрок сборной России пожаловался на обстрелы в Белгороде 'как по графику'

Бывший футболист сборной России Валерий Есипов назвал "шумной" обстановку в Белгороде, где российская армия размещает множество военных объектов. Экс-игрок волгоградского "Ротора" пожаловался на обстрелы в городе, не уточнив о том, что до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года все было спокойно.

Об этом Есипов рассказал в интервью порталу Sport24. 52-летний уроженец Курской области, в активе которого есть шесть матчей в составе киевского "Динамо" в 1992 году, признался, что не намерен покидать Белгород, потому что не может бросить дом, вокруг которого следит за участком.

"В Белгороде сейчас шумно. Дискомфортно, но не критично. Беспилотники долетают и до Москвы, чего уж. Но с 30 декабря, когда попали по центру, количество обстрелов увеличилось. Как по графику: утром, днем и вечером. Пару дней назад поехали с супругой и дочкой в поликлинику, а над нами начала работать ПВО. Забежали в больницу, там укрытие. Посидели минут десять и вышли. Дочь с подругами скоро уезжает учиться в Ставрополь, будут жить в гостинице. А мне куда? Весна, огород, рассада – как я брошу дом?" – сказал Есипов.

Ранее бывший вратарь сборной России Сергей Рыжиков пожаловался на то, что жители Белгорода и других приграничных российских городов "переживают тяжелейшее время".

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