Шевченко отреагировал на назначение нового главного тренера сборной Украины

Бывший наставник сборной Украины Андрей Шевченко после назначения Александра Петракова и.о. главного тренера "желто-синей" команды, пожелал всем футболистам побед и триумфов с новым тренерским штабом.

У себя в Instagram Шевченко поблагодарил игроков национальной команды, с которыми он прошел очень яркий и успешный путь в восьмерку лучших команд Европы.

"Это были незабываемые пять лет моей жизни. Нас объединяла цель и мы вместе шли к ней. Спасибо вам за поддержку. Я всегда и везде буду вас поддерживать и болеть", – написал Шевченко.

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Напомним, что Шевченко попрощался со сборной 2 августа, не озвучив при этом официальные причины ухода.

OBOZREVATEL от своих источников узнал, из-за чего на самом деле Андрей Николаевич покинул национальную команду.

Позже со своим заявлением выступила и УАФ.

Под руководством Шевченко сборная провела 52 матча. В 25 из них были добыты победы. 14 встреч завершились поражением. Разница забитых и пропущенных мячей составила 71:62.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 июня прошлого года Шевченко продлил контракт со сборной Украины до 31 декабря 2022-го.

Андрей Николаевич стал у руля украинской команды в 2016 году. Под его руководством "желто-синие" вышли в финальную стадию чемпионата Европы-2020.