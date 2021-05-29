Шевчук выступил с призывом к украинцам после пьяного вождения и задержания в Киеве

Бывший футболист сборной Украины Вячеслав Шевчук призвал украинцев не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения. Таким образом он прокомментировал свое задержание в центре Киева в пьяном виде, когда находился в Porsche 911 (чтобы посмотреть видео, проскролльте ниже).

Заявление сам экс-игрок "Шахтера" сделал на своей странице в социальной сети Instagram. Шевчук также принес извинение всем украинцам за свое поведение.

"Садиться за руль выпивши – категорически нельзя. Мой вчерашний поступок не имеет оправданий, за него я готов нести справедливое наказание. Но никто не накажет меня так, как я себя сам. Хочу искренне извиниться перед всеми болельщиками и футбольным клубом "Шахтер", которым смазал праздник. Хочу извиниться перед всеми жителями Киева, которые могли пострадать по моей вине. Искренне извиняюсь перед полицейскими. Алкоголь несовместим с вождением. Не повторяйте моих ошибок", – написал Шевчук.

Видео дня

Он также записал видеообращение, в котором также принес извинения болельщикам. Кроме того, Вячеслав сообщил об уходе с телеканалов "Футбол 1/2/3". "Я не имею морального права дальше работать на канале, должен его покинуть", – заявил Шевчук.

Напомним, накануне на бульваре Леси Украинки в Киеве экс-футболист был задержан пьяным. Он находился за рулем авто, оказывал сопротивление правоохранителям, которым пришлось силой усаживать спортсмена в полицейскую машину.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший футболист киевского "Динамо" Александр Алиев призвал всех поддержать Шевчука, а также не "убивать" его за поведение.

В свою очередь главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков отметил, что Вячеслав никогда не злоупотреблял алкоголем, а также удивился пассивности друзей Шевчука, которые не вызвали ему такси.