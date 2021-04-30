Шевченко: живу в Лондоне, жена – американка, а я в глубине души остаюсь украинцем

Легендарный футболист Андрей Шевченко заявил, что остается украинцем, несмотря на национальность своей жены и детей и на место своего фактического проживания.

В интервью итальянскому изданию Corriere Della Sera наш соотечественник признался, что волнуется из-за событий, происходящих в нашей стране.

"Гражданин мира или украинец? Куда бы ты не отправился, прошлое всегда тебя настигнет. Я живу в Лондоне, моя жена – американка, у моих детей двойное гражданство. Несмотря на это, в глубине души я остаюсь украинцем. Я очень переживаю из-за событий, которые происходят в моей стране на протяжении последних лет", – сказал Шевченко.

Напомним, что он родился в 1976 году в селе Дворковщина Киевской области, а в 1979-м переехал в столицу Украины.

В 1986-м его эвакуировали из Киева после аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). Главный тренер сборной Украины поделился воспоминаниями о взрыве на ЧАЭС и о том, как тогда воспринял эту трагедию.

Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Николаевич также рассказал о жесткости легенды "Динамо" Валерия Лобановского и о его тренировочных методах.