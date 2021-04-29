Шевченко о том, что случилось с ним после взрыва в Чернобыле: надеюсь, никого не шокирую

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко в 35-ю годовщину трагедии на Чернобыльской АЭС, рассказал, как остался без друзей из-за их эвакуации.

По словам Андрея Николаевича, в то время он не понимал всю серьезность ситуации.

"Надеюсь, никого не шокирую, если скажу, что мне все казалось нормальным. Мне было десять лет. Я веселился как сумасшедший, играя в футбол везде, занимаясь любым видом спорта. Я попал в академию киевского "Динамо" и почувствовал, что начинаю жить мечтой. Потом взорвался 4-й реактор, и нас всех увезли. Школы немедленно закрылись. Автобусы приезжали со всего СССР, загружали ребят от 6 до 15 лет и увозили их. Я оказался один на Азовском море, на берегу Черного моря, в 1500 км от дома", – сказал Шевченко в интервью Il Corriere della Sera.

"Но до сих пор я не чувствую боли. Я чувствовал себя как в кино, я прожил этот опыт как путешествие. Я был ребенком", – добавил коуч.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Шевченко уверен, что в ситуации с пандемией коронавируса всем необходимо строго выполнять все предписания властей и соблюдать карантин. При этом Андрей Николаевич вспомнил ситуацию в Чернобыле.