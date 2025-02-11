Шевченко впервые отреагировал на то, что сделал предатель Тимощук. Видео

Украинского тренера питерского "Зенита" Анатолия Тимощука не существует и не будет существовать в украинском футболе после его переезда в Россию и молчанию по войне в Украине. Об этом заявил на пресс-конференции в Доме футбола президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко, подводя итоги первого года на посту главы УАФ.

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Шевченко прокомментировал ситуацию после того, как Тимощук выиграл апелляцию в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне против УАФ, добившись отмены решения о лишении всех его титулов.

"Тимощука не существует и не будет существовать в украинском футболе. Это однозначная позиция всей футбольной общественности, моя и всех нас. То, что он выиграл апелляцию в CAS, – это решение не наше. Для нас он не существует, и для меня это окончательно. Не думаю, что вообще стоит поднимать эту тему", – сказал Шевченко.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 декабря Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) не увидел причин для лишения Анатолия Тимощука всех национальных титулов из-за его молчаливой поддержки военной агрессии РФ в отношении родной страны. В Швейцарии встали на сторону нынешнего помощника тренера "Зенита", удовлетворив его апелляцию на соответствующее решение.

Анатолий отказался осуждать Россию за нападение на Украину и лишь смог выдавить из себя небольшой сторис в Instagram, в котором просто призвал к миру. Кроме того, появилась информация, что Тимощук пытается получить паспорт гражданина Румынии. Тренер "Зенита" таким образом пытается обойти санкции, которые на него наложил Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).

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