Шевченко сказал, что делать с теми футболистами, кто не вернулся в Украину

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко считает, что те из футболистов, которые выехали за границу и не вернулись, должны нести индивидуальную ответственность. При этом глава УАФ согласился с мнением, что Довбик, Мудрик и другие, больше пользы могут принести не в Украине, даже формально нарушив закон.

"Каждый из нас должен делать от себя все возможное сейчас там, где он может быть более полезным. Вот это главное. Если ты эффективен, если ты делаешь свое дело, если ты полезен государству, то ты на своем месте. Я так к этому сейчас отношусь, – сказал Шевченко в интервью tribuna.com.

Отметим, что футболист "Жироны" и сборной Украины Артем Довбик вместе со своим агентом Алексеем Люндовским передали украинским защитникам уже четыре автомобиля.

Только за последнюю неделю два авто отправились в 118-ю отдельную бригаду территориальной обороны Украины. В конце 2023 года Артем передали на фронт автомобиль, а также другое оборудование. До этого Довбик вместе с Цыганковым подарили машину 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде.

Согласно сообщению на портале Capology, заработная плата Довбика в Жироне составляет 48 тысяч евро в неделю, или 2.5 млн евро в год. Цыганков получает 1.4 млн евро в год.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее украинский полузащитник "Челси" Михаил Мудрик закупил для ВСУ целый полк FPV-дронов. 23-летний футболист опубликовал фото дронов с цифрой 50 у себя в Instagram. Зарплата Мудрика в "Челси" составляет 100 000 евро в неделю (5.2 млн евро в год).

10 февраля Министерство молодежи и спорта Украины опубликовало информацию о спортсменах, тренерах и спортивном персонале, которые просрочили разрешенные сроки пребывания за границей. В списке среди так называемых уклонистов оказались и футболисты сборной Украины: Артем Довбык, Анатолий Трубин, Илья Забарный и Михаил Мудрик.

Напомним, что в Украине 24 февраля 2022 года было введено военное положение и военнообязанным мужчинам старше 18 лет запрещено покидать страну.

26 мая 2022 года Кабмин разрешил выезд за границу спортсменам и тренерам. Они могут находиться за границей непрерывно не более 30 дней, но не менее продолжительности спортивного мероприятия. Срок пребывания за границей может быть продлен, если спортсмены будут участвовать в другом мероприятии после окончания предыдущего.

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