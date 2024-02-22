Мудрик передал в ВСУ 50 FPV-дронов

Украинский полузащитник "Челси" Михаил Мудрик помог Вооруженным силам Украины, закупив для наших воинов целый полк FPV-дронов. 23-летний футболист опубликовал фото дронов с цифрой 50 у себя в Instagram.

Каких-либо других подробностей такого доната, игрок сборной Украины не сообщил.

Как сообщал OBOZ.UA, Палата представителей США ушла на перерыв, так и не рассмотрев законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню. В итоге наша страна не может пока получить 60 млрд долларов, из-за чего на фронте в ВСУ растет снарядный голод. По этой причине основной ударной силой становятся такие беспилотники.

В Белом доме назвали ситуацию в Украине без помощи США "критической".

Летом 2022 года партнер Мудрика по сборной Украины и защитник английского "Эвертона" Виталий Миколенко оплатил 7 внедорожников для Вооруженных сил Украины. 23-летний футболист полностью покрыл расходы на автомобили, а фонд организовал логистику и подготовил пикапы на СТО.

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