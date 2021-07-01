Шевченко сделал заявление перед матчем с Англией на Евро-2020

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко еще раз вспомнил об исторической победе над Швецией в 1/8 финала Евро-2020. Перед матчем с англичанами коуч указал на необходимость единства украинцев.

"Мы хотели и победили, играя с силой и гордостью! Идем к четвертьфиналу... Все вместе", – написал Шевченко в Instagram, добавив к подписи эмодзи желтого и синего сердечка.

В матче со шведами украинцам пришлось отыграть 120 минут вместо 90, поскольку в основное время определить победителя командам не удалось. Решающий мяч забил Артем Довбик, который вышел на замену. Это был его дебютный матч на Евро-2020.

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Отметим, Шевченко побеждал Швецию также в бытность футболистом. В матче Евро-2012 в Киеве обладатель Золотого мяча забил скандинавам 2 гола за 6 минут.

Напомним, матчи Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".

Как писал OBOZREVATEL, в 1/4 финала чемпионата Европы украинцы сыграют против Англии, которая за четыре предыдущих матча не пропустила ни одного гола. Сам поединок пройдет в Риме. Впервые на турнире англичане сыграют не в Лондоне.