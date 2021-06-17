Шевченко прокомментировал победу Украины над Северной Македонией

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не скрывал эмоций после победного матча 2-го тура чемпионата Европы по футболу. Встреча против Северной Македонии завершилась со счетом 2:0.

В первую очередь Андрей Николаевич поздравил болельщиков, поблагодарив их за поддержку. Кроме того Шевченко признался, что в раздевалку сборной Украины позвонил президент Украины и поздравил их с победой.

"Очень приятно, что вся Украина болеет за нас. В принципе, команда сыграла два хороших тайма. У нас было достаточно моментов, чтобы закрыть игру. Когда не забиваем пенальти, не реализовываем моменты, ребята теряют уверенность. Игра в атаке, думаю, у нас была хорошая. Нервозность играет роль. Вся команда в хорошей форме. Если бы мы реализовываем все, что мы создаем... Нужно находить баланс. Впереди нас ждет игра с непростым соперником", – заявил наставник в эфире ТК "Футбол".

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Напомним, что в дебюте встречи "желто-синие" устроили настоящий штурм у ворот Северной Македонии. Нашим футболистам удалось забить два гола.

После перерыва украинцы успокоились и едва не поплатились за это.

Александр Караваев привез необязательный пенальти.

Несмотря на всю нервозность игры сборная Украины не перестала атаковать и могла забить третий гол. 11-метровый не реализовал Руслан Малиновский.

Свой следующий матч Украина проведет в понедельник 21 июня против Австрии. Начало в 19:00.

Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно будет увидеть на телеканале "Украина".