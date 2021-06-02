Шевченко оценил состояние Зинченко после поражения в финале ЛЧ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, что Александр Зинченко очень расстроился из-за поражения в финале Лиги чемпионов. Его "Манчестер Сити" потерпел минимальное поражение от "Челси".

Во время пресс-конференции перед товарищеским матчем против Северной Ирландии, который состоится 3 июня, наставник нашей национальной команды заявил, что английский легионер сборной прибудет в ее расположение 4 июня. По словам Андрея Николаевича, Зинченко сумеет быстро перестроиться, а смена обстановки поможет ему поскорее забыть об этой неудаче.

"Я с ним разговаривал после финала, он очень расстроился. Это нормально. Психологически ему тяжело. Александр прибудет в сборную 4 июня. Это будет для него даже лучше – смена обстановки, новые цели. Я считаю, что Зинченко провел очень хороший финал, отличный год. Разочарование от поражения, конечно, должно быть. Но он сразу должен перестроиться. Когда он приедет, мы увидим совсем другого Зинченко, чем тот, что был после завершения финального поединка. Мы все его ждем здесь", – цитирует слова Шевченко официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ).

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В группе Евро-2020 наши соотечественники встретятся с Нидерландами (13 июня), Северной Македонией (17 июня) и Австрией (21 июня). Кроме Северной Ирландии сборная Украины сыграет контрольный матч против Кипра (7 июня).

Как сообщал OBOZREVATEL, что Зинченко стал лучшим игроком "Манчестер Сити" в финале ЛЧ. Вскоре после поражения футболист впервые прокомментировал результат решающего поединка.