Шевченко отказался произносить фамилию Путина

Бывший главный тренер сборной Украины и итальянского "Дженоа" Андрей Шевченко не стал называть фамилию главаря Кремля Владимира Путина, комментируя вторжение России в нашей страну. Легендарный футболист также поддержал санкции в отношении спортсменов из РФ, многие из которых были дисквалифицированы и исключены из международных соревнований.

Об этом сам Шевченко рассказал в интервью Daily Mail. Он назвал санкции в спорте элементом давления на российские власти, а также указал на то, что в РФ большинство людей подвержены влиянию пропаганды и тотального вранья в подконтрольных СМИ.

Видео дня

"Большинство людей в России не знают правды. Я абсолютно согласен с отстранением российских спортсменов от соревнований, поскольку война не прекратилась. Мы должны оказывать давление. Президент России – не хочу называть имени этого существа – сказал, что это "спецоперация". Это не спецоперация. Это убийство невиновных. Это ситуация, когда люди находятся в окружении. Это разбомбленные города", – подчеркнул Шевченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне сборная России по футболу окончательно лишилась шансов сыграть на чемпионате мира-2022 в Катаре. Команда Валерия Карпина получила поражение в стыковом матче Мундиаля с Польшей, а Спортивный арбитражный суд в Лозанне отказался требовать перенос игры на более поздний срок из-за апелляции РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!