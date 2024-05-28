Польша планирует закупить у США дальнобойные ракеты для F-16: дальность поражения 1000 км

Польша заключит контракт с США на поставку авиационных крылатых ракет AGM-158 JASSM-ER для истребителей F-16 с радиусом действия до 1000 километров. Это обойдется Варшаве примерно в 735 миллионов долларов.

Во вторник, 28 мая, этот контракт подпишет министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш. Об этом идет речь на сайте оборонного ведомства страны.

Польские военные уже владеют этими ракетами, но, как отметили в Минобороны соседней страны, война в Украине показала, насколько важно поражать цели на участке, далеком от линии фронта.

"Война в Украине показала, насколько важно уметь поражать цели, расположенные даже очень далеко от линии фронта, а дальность закупаемых ракет составляет примерно 1000 километров", – сообщили в оборонном ведомстве Польши.

В министерстве отметили, что поставки этих ракет будут осуществлены в 2026-2030 годах.

"Это своеобразное дополнение к системе аэростатов BARBARA, поставки которой были подписаны на прошлой неделе", – добавили в министерстве.

JASSM – американская высокоточная крылатая ракета класса "воздух – земля", разработанная корпорацией Lockheed Martin. Она предназначена для поражения важных, высокозащищенных стационарных и подвижных целей в любых погодных условиях и в любое время суток.

Модификация AGM-158 отличается от базовой версии увеличенными топливными баками, а также более экономичным двухконтурным турбореактивным двигателем. Благодаря этому ракета может поражать цели на расстоянии до 1000 км от места пуска.

В настоящее время операторами этих ракет являются Польша, Финляндия, Австралия и Нидерланды.

Как сообщал OBOZ.UA, у Польша поддержала разрешение Украине бить западным оружием по территории РФ. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Он считает, что Запад должен прекратить постоянно ущемлять себя в поддержке нашей страны.

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