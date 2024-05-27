В России начался новый виток облав на мигрантов: их насильно гонят на войну в Украине

После теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле", который совершили мигранты из Центральной Азии, в РФ произошел колоссальный всплеск ксенофобии. Подлила масла в огонь и российская власть, которая увидела в в таких настроениях шанс отвлечь граждан от насущных проблем. Но вот удастся ли удержать ситуацию под контролем – большой вопрос, так как она с каждым днем обостряется.

Подробнее об этом – в материале OBOZ.UA.

Волна мигрантофобии

То, что началось в России после теракта в "Крокусе", иначе как "охотой на ведьм" не назовешь. И силовики, и простые россияне стали отыгрываться на мигрантах по полной.

По словам правозащитницы Валентины Чупик, лично она получила более 8,5 тысячи обращений по поводу избиений, незаконных задержаний и выдворения с территории РФ, содержания в нечеловеческих условиях в отделах МВД и спецприемниках. Больше всего жалоб поступило от граждан Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана.

По мнению правозащитницы, ксенофобские настроения нарастают в обществе с подачи властей. "Мы видим множество заявлений российских чиновников и так называемых правоохранительных органов, которые разжигают мигрантофобию на пустом месте. Их цель – отвлечь внимание людей от реальной проблемы, отвлечь внимание от того, что теракт как минимум прошлепали, а может быть, и осознанно допустили. Цель в том, чтобы переключить агрессию с властей на заведомо слабую группу, которую "легко победить" и которая явно чужая. И возможность безнаказанно грабить", – рассказала она "Верстке".

Всего несколько примеров: на кыргызстанку в Москве напал мужчина, избил ее и требовал, чтобы мигранты "убирались из России". В Новосибирской области несколько жителей из "Русской народной дружины" провели рейд под лозунгом "В ауле носить хиджаб можно, в России – нет!", требуя уволить сотрудниц в хиджабах. А в Санкт-Петербурге двое школьников избили одноклассницу – гражданку Таджикистана – на глазах учительницы, которая даже не пыталась разнять детей. В московском метро толпа окружила жительницу Якутии с безумными криками "Россия для русских!".

Власть закручивает гайки

В апреле российское МВД завершило работу над законопроектом, в котором предлагается ограничить срок пребывания иностранцев на территории РФ без визы до 90 дней в году и обязать их сдавать биометрические данные. Министерство также предложило создавать цифровые профили иностранцев и реестр работодателей и иностранных работников.

Кроме того, гражданам других стран предложили выдавать единый документ, удостоверяющий их личность. Согласно законопроекту, высылать иностранцев из России смогут уже не только суды, но и органы исполнительной власти. То есть будет отсутствовать даже иллюзия законности.

В ряде регионов РФ уже введены ограничения на виды трудовой деятельности, которыми могут заниматься мигранты. Например, в Саратовской области с 1 мая запретили иностранцам работать в сфере перевозок пассажиров в городском и пригородном транспорте, в сфере такси, а также торговли и приготовлении продуктов питания и напитков. Губернатор Бусаргин заявил, что решение "направлено на повышение уровня безопасности в ключевых сферах общественной жизни и соблюдение законных прав граждан".

Ужесточились и "проверки" на границах с Россией. Например, более тысячи граждан Таджикистана показательно удерживали в московских аэропортах в жутких условиях и без еды. Причем среди задержанных были и студенты, которые учатся в России по образовательным квотам правительства РФ.

Уличная "охота"

Облавы на мигрантов с апреля проходят практически по всей России, а сейчас – новый виток. Вооруженные до зубов силовики проводят рейды на рынках, в заведениях общественного питания и т. д.

Например, на днях росгвардейцы нагрянули в ночные клубы Ростова-на-Дону и на сельхозярмарку в хуторе Ленина Аксайского района.

Тщательной проверке подверглись 363 человека "не славянской внешности", среди которых были как иностранные, так и натурализованные (получившие гражданство РФ) граждане. 44 человека отвезли в военные комиссариаты "для постановки на воинский учет". А в Астрахани и вовсе решили "прошерстить" гостиницы. Гости города были шокированы визитом силовиков прямо в номера.

24 мая в Подмосковье полиция и представители военкомата Люберец провели рейд в мечети прямо во время молитвы. Из здания вывели всех мужчин, загнали в пять автобусов и отвезли в военкомат.

По словам очевидцев, забрали всех мигрантов с паспортом РФ, не состоящих на воинском учете. На мужчин призывного возраста завели личные дела, провели за час фиктивную медкомиссию и в тот же день отправили в сборный пункт, а затем – в военные части.

До отправки на преступную войну с Украиной может пройти всего несколько дней. И мигрантов из Центральной Азии все чаще замечают на фронте.

Один из последних примеров – гражданин Кыргызстана Алисир Турсунов. 56-летнего мигранта российские силовики похитили прямо на улице в Рязани во время одной из облав. Уроженца города Ош посадили в "обезьянник" и несколько дней не давали ни еды, ни воды. Затем мужчину, уже мало понимающего, что происходит, отвезли в военкомат, где заставили подписать контракт с ВС РФ, который он даже не мог прочитать.

На передовой Алисиру была уготована участь пушечного мяса, которое российская армия отправляет в самоубийственные штурмы, выставляя заградотряды. Поняв это, он сдался ВСУ при первой же удобной возможности.