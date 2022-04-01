Шевченко напомнил боссу ФИФА и другу Путина, что Россия устроила геноцид украинского народа

Легендарный форвард и бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко ответил на скандальные слова президента Международной федерации футбола Джанни Инфантино о войне в нашей стране. При этом босс ФИФА известен своими хорошими отношениями с Путиным.

Так, во время Конгресса ФИФА Инфантино заявил, что "такие конфликты, как в Украине, есть и в других частях света", избегая слово "война" и упоминания кровавой роли России. На что в эфире национального телемарафона ответил украинский специалист Андрей Шевченко.

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"Я хочу прокомментировать слова президента ФИФА Джанни Инфантино, который назвал происходящее в нашей стране "конфликтом". Я не согласен со словами Инфантино. Это никакой конфликт, это настоящая война и геноцид украинского народа со стороны России", – сказал Шевченко.

Напомним, что ранее ФИФА не стала наказывать Россию за войну в Украине и приостанавливать ее членство в организации.

Более того – в ФИФА поддержали агрессора и сделала русский официальным языком организации в то время, когда солдаты РФ разрушают украинские города, убивают мирных жителей и бомбят детей.

Болельщики в комментариях высмеяли лицемерность главы ФИФА, отметив, что 52-летний швейцарец пытается усидеть "на двух стульях". С одной стороны на него давит общественное мнение, заставляя Россию исключить из ФИФА, а с другой стороны Россия является крупнейшим плательщиком взносов в организации, а Инфантино считают другом Путина.

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