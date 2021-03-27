Шевченко на украинском языке обратился ко всем болельщикам. Видео

Максим Иншаков Футбол 18:46, 27.03.2021 Обновлено: 19:30, 27.03.2021

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко начал пресс-конференцию, посвященную предстоящему поединку отбора на чемпионат мира-2022, спичем на украинском языке.

Наставник "сине-желтых" обратился с благодарностью к болельщикам.

"Добрый вечер! Первым делом хочу сказать, что очень приятно снова сыграть в Киеве. Нам будет не хватать полных трибун "Олимпийского". Но все равно хочу поблагодарить фанатов. Нам важна ваша поддержка", – заявил Шевченко.

Отметим, что это второй раз, когда главный тренер нашей команды начинает пресс-конференцию на украинском языке. Ранее это случилось перед битвой с Францией.

Как сообща OBOZREVATEL, игра Украина – Финляндия изначально должна была пройти во Львове, но из-за сложной эпидемиологической обстановки состоится в Киеве на НСК "Олимпийский" при пустых трибунах. Уже был опубликован список телеканалов, которые покажут встречу.

Напомним, что встреча 1-го тура Украина – Франция завершилась со счетом 1:1. Сравнять счет нашей команде помог нереальный рикошет.

После встречи Андрей Шевченко признался, что доволен результатом, но матч был очень непростым.

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