Наплевал на сборную? 5 причин для критики Шевченко из-за разборок с УАФ

Заявление Андрея Шевченко, что он не сам покинул сборную Украины, а вынужден был уйти из-за нежелания УАФ продлевать с ним контракт, вызвало много споров. Одни обвиняют федерацию, хотя она утверждает, что предлагала Шевченко остаться. Другие считают, что именно тренер поступил непатриотично, бросив команду в разгар отборочного цикла ЧМ-2022.

Безусловно, с Шевченко сборная Украины добилась больших успехов – победы в Лиге наций и исторический четвертьфинал Евро-2020. Но специалист в сложившейся ситуации тоже не безгрешный. И вот почему.

1. Андрей Шевченко заявил, что УАФ не продлила с ним контракт. Но тогда очень парадоксально выглядит ситуация с поиском нового тренера для сборной. Судя по тому, как в срочном порядке пытался разорвать договор с "Аль-Айном" Сергей Ребров, а затем свое плечо подставил Александр Петраков, к расставанию с Шевченко ассоциация футбола была не готова. Иначе бы позаботилась о запасном плане.

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2. После ухода Шевченко из сборной появилась информация, что УАФ пыталась сохранить тренера, однако не тянула его финансовые запросы. Якобы после выхода в четвертьфинал на Евро-2020 Шевченко рассчитывал на повышение зарплаты, которая составляла порядка 2,5 млн евро в год – как утверждает программа ТаТоТаке, ссылаясь на свои источники.

И хоть сам Андрей Николаевич сообщил, что зарплата всего штаба не менялась на протяжении пяти лет в сборной и больше он не просил, нельзя исключать, что денежные разногласия между наставником и УАФ все же были.

3. Когда Шевченко заговорил об окончание контракта с УАФ, многие первым делом подумали, что его позвали тренировать какой-то заграничный клуб. В частности, итальянский. Поскольку накануне Евро-2020 украинский наставник заявлял о таком желании. Причем, прозвучало это так, что если "Милан" позовет его после чемпионата, долго думать специалист не будет.

"Я хотел бы работать тренером в Италии. Когда мое приключение с Украиной закончится, я хочу тренировать клуб. Сейчас я сосредоточен на сборной, скоро начнется подготовка к чемпионату Европы-2020, после этого буду смотреть по сторонам", – передавал calciomercato слова Шевченко в эфире итальянского радио

4. На недавней пресс-конференции Шевченко подчеркнул, что 1 августа сообщил лишь об окончании своего договора с УАФ, но точно не прощался: "30 июля закончился мой контракт, о чем я и сообщил в соцсетях. Но не в коем случае не говорил, что ухожу. Я лишь предупредил всех о том, что мой контракт закончился".

Однако содержание того сообщения больше походило именно на прощание: "Сегодня истек мой контракт с Украинской ассоциацией футбола, я провел пять лет с главной командой страны. Это была упорная работа, которая доказала, что мы способны играть в современный футбол.

Я благодарен президенту и исполкома УАФ за предоставленную возможность поработать со сборной Украины, благодарен каждому игроку, каждому человеку кто помогал и был причастен к команде. Большая благодарность всем болельщикам за поддержку и критику".

И, судя по комментариям под постом, большинство подписчиков восприняли его, как точку Шевченко в сборной.

"Я также считаю, что Шева сделал очень много для сборной! Но бросать ее посреди отбора к ЧМ и за месяц до матчей с казахами и французами, это немного непрофессионально и огромный плевок на болельщиков и все украинское...", – написал в Instagram любитель футбола из Украины.

А иностранные поклонники таланта Шевченко начали звать его в английские и итальянские клубы.

5. Некоторые футбольные болельщики считают, что полноценно сосредоточиться на работе в сборной Шевченко мешала жизнь на две страны. Уже 15 лет легенда украинского футбола живет в Лондоне с женой Кристен Пазик и четырьмя сыновьями, один из которых ходит в академию "Челси".

Шевченко не знает, сколько времени он проводит в Украине, но считает, что "достаточно, чтобы было обширное понимание того, что касается его работы". У наставника есть жилье в Киеве – недалеко от стадиона "Динамо". Но большую часть года он все равно в Англии и не может следить за всеми командами Украины, поэтому, как отмечали специалисты, из УПЛ вызывал только игроков "Шахтера" и "Динамо".

Как сообщал OBOZREVATEL, Шевченко созвал пресс-конференцию, на которой заявил, что не хотел уходить из национальной команды и собирался пролонгировать соглашение.

Генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий рассказал свою версию событий и раскрыл условия контракта, который был предложен Андрею Николаевичу.