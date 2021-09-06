УАФ выступила с официальным заявлением о контракте Шевченко со сборной Украины

Украинская ассоциация футбола (УАФ) выступила с заявлением, в котором уточнила некоторые детали переговоров о новом контракте Андрея Шевченко с национальной командой. В УАФ подчеркнули, что еще в июне 2020 года на Исполкоме организации было решено продлить соглашение со специалистом и его штабом до конца декабря 2022 года.

Как сообщается на официальном сайте УАФ, Андрей Николаевич и его представители предложили разделить его на две части: до 30 июля 2021-го и до декабря 2022-го. После Евро-2020 Шевченко и его агент получили уведомление о том, что первый этап контракта вскоре заканчивается и предложили встретиться для обсуждения пролонгации. Переговоры были запланированы на 2 или 3 августа, но так и не состоялись.

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Это вынудило Украинскую ассоциацию футбола начать работу с другими кандидатами на пост главного тренера сборной. По словам генерального секретаря УАФ Юрия Записоцкого, для них эта ситуация стала большой неожиданностью. Он также рассказал о возможных изменениях в условиях соглашения между Шевченко и организацией.

"Надо признать, что мы были не готовы к такому развитию событий, и поэтому назначение нового тренерского штаба сборной Украины несколько затянулось. При этом я хочу подчеркнуть, что со стороны УАФ не шла речь об уменьшении суммы контракта. Предполагалось проговорить, согласно европейской практике, некоторые изменения пропорции между постоянной и бонусной частей выплат, а также увеличение сроков пребывания Андрея Николаевича и его ассистентов в Украине и возможность продолжения сотрудничества до окончания Евро-2024", – заявил Записоцкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Шевченко заявил, что не собирался уходить из сборной Украины.

Также стало известно, сколько он заработал за пять лет работы с национальной командой.