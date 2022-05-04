Шевченко готов вернуться в итальянский футбол: СМИ сообщили о неожиданных переговорах

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко может стать президент итальянского клуба "Пескара". Легендарный футболист возглавил группу предпринимателей, заинтересованной в покупке команды, которая сейчас выступает в третьем по силе дивизионе итальянского футбола – Серии С.

Такими данными располагает издание Il Messaggero. Шевченко уже прибыл в город в регионе Абруццо для переговоров с нынешним главой клуба. Речь будет идти о покупке контрольного пакета акций "бьянкадзурри", который будет принадлежать именно Шевченко.

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Отметим, что "Пескара" завершила на пятом месте чемпионат в группе В Серии С. Теперь команда сыграет в плей-офф за право побороться за место в дивизионе выше классом. 4 мая состоится встреча с "Губбио", на которой, возможно, будет присутствовать легендарный украинский нападающий.

Напомним, Андрей Шевченко с ноября минувшего года до января нынешнего возглавлял итальянский "Дженоа". Перед этим он пять лет проработал в сборной Украины, с которой пробился в четвертьфинал Евро-2020.

Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Шевченко назвал геноцидом украинского народа военное вторжение России. Он жестко высказался о русском мире".