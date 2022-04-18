'Это не просто война, это геноцид': Шевченко категорично высказался о 'русском мире'

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко признался, что после аннексии Крыма у него сильно изменилось отношение к россиянам. По его словам, в нашей стране происходит геноцид украинского народа.

Об этом Шевченко рассказал в интервью Дмитрию Гордону. Экс-наставник "желто-синих" подчеркнул, что до сих пор не может поверить в российское вторжение.

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"После 2013 года, аннексии Крыма и военных действий на Донбассе мое общение с россиянами изменилось. Уже тогда они сильно изменились. Я практически не общался с российской прессой или журналистами. У меня было какое-то предчувствие, что это только начало. Но я не мог до конца поверить в то, что на такой шаг можно пойти… У меня до сих пор не укладывается в голове, зачем это делать, ради каких целей? Начать войну. Мне трудно найти объяснение, но сейчас у меня позиция однозначно отрицательная по отношению к "русскому миру". Я его не воспринимаю – это война против украинского народа, которую ничто не может оправдать. Это не просто война, это геноцид украинского народа", – заявил легендарный футболист.

Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Шевченко расплакался в прямом эфире итальянского телевидения, говоря о войне в Украине и зверствах российских оккупантов.