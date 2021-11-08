Шевченко досталась старушка с фонарем и проклятьем: 10 интересных фактов про "Дженоа"

Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко добился своего и возглавил клуб из Италии. Это пока не любимый "Милан", но и в "Дженоа" точно не будет скучно. Ведь это самая старая команда Апеннин, которая находится под защитой "грифонов" и борется с проклятьем.

OBOZREVATEL собрал самые ключевые и любопытные факты про новый клуб Шевченко, который пока что идет на 17 месте в Серии А.

1. Самый старый клуб Италии

"Дженоа" – главная "старушка" Италии, чем очень гордится. 7 сентября 1893 года в здании британского консульства джентльмены с Туманного Альбиона записали в гроссбухе про создание Генуэзского крикетно-атлетического клуба, куда допускались лишь англичане. И только 10 апреля 1897-го врач Джеймс Ричардсон Спенсли открыл футбольную секцию "Дженоа" и пустил на британскую территорию итальянцев, пристрастившихся к новой игре.

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В итоге доктор, который приплыл в Геную, чтобы лечить английских моряков, а в свободное время был вратарем любительских команд, подарил Лигурии футбол. Он проводил тренировки, а по вечерам в субботу организовывал матчи на велодроме клуба "Христофор Колумб". И оставался тренером команды до 1907 года.

2. Первый чемпион Апеннин

"Дженоа" принял участие в первом чемпионате Италии в 1898 году и триумфально взял исторический трофей. Правда, для этого ему хватило всего двух побед над клубами из "Торино". А затем "Грифоны" становились первыми в 1899 и 1900 годах. Всего клуб из Генуи девять раз побеждал в чемпионате Италии и является одним из самых титулованных в стране.

Но все трофеи были завоеваны до создания Серии А в 1940 году. А затем "Дженоа" то и дело проваливался в низшие лиги и не помышлял о "скудетто". Последний раз генуэзцы вернулись в элиту Апеннин в 2007 году после 12-летнего отсутствия, но пока в основном болтаются в середине таблицы.

3. Власть "грифонов" и цвета королевы

Прозвище "Дженоа" – "Грифоны". Это мифологические крылатые существа с туловищем льва и головой орла. И ничего удивительно, ведь эти когтистые и крылатые создания изображены и гербе самой Генуи, словно оберегая ее от всех невзгод. А в городе часто встречаются здания, украшенные каменными грифонами, которые символизируют власть над небом и землей. Хотя было бы логично иметь власть и над водой, ведь Генуя – крупнейший морской порт Италии.

Первыми цветами "Дженоа" были белый и голубой, а полосатые футболки напоминали форму сборной Аргентины. Но в 1900 году на третий день после смерти британской королевы Виктории в клубе решили отдать дань своей родине и выбрали цвета британского флага. И они по сей день остаются красными и синими.

4. Распечатали "Ливерпуль" для Италии

Про победы в еврокубках сейчас "Дженоа" остается только мечтать, но и ранее клуб не хватал звезд с неба. Хотя на старте 90-х команда, имевшая в своем составе аргентинского форварда Карлоса Агилеру и чешского футболиста Томаш Скухравы, пошумела в Европе. Сначала в 1991-м "Грифоны", ни разу не проиграв на своем поле, стали четвертыми в чемпионате. А затем в следующем сезоне добрались до полуфинала Кубка УЕФА.

На пути к 1/2 финала еврокубка "Дженоа" дважды переиграл английский "Ливерпуль" и стал первым итальянским клубом, одолевшим "красных" на их поле на "Энфилд Роуд" – 2:1, а Агилера отметился дублем. Но уже в полуфинале итальянцы попали под каток будущего победителя турнира "Аякса".

5. Фонарное дерби

Самое принципиальное противостояние для "Дженоа" – битва за власть в городе с "Сампдорией". Ее прозвали "Фонарным дерби". Название происходит от символа Генуи маяка Ла Лантерна, что с итальянского переводится, как "фонарь". При этом стадион "Луиджи Феррарис" или "Марасси" – домашний для обеих команд.

6. Похоронили медаль под лестницей

Стадион в Генуе открыли в 1911 году, и он является одним из старейших действующих в Италии. А ступеньки по дороге к арене выкрашены в цвета команд. До 1 января 1933 года он назывался "Марасси", но затем был переименован в честь бывшего капитана "Дженоа" и героя Первой мировой войны Луиджи Феррариса, который погиб в 1915-м от ранения. И посмертно получил медаль "За воинскую доблесть", которая закопана где-то под северной лестницей арены.

7. Вражда с фанатами "Милана"

Болельщики "Дженоа" ненавидят фанатов любимого "Милана" Шевченко. А дело в том, что 29 января 1995 года молодой тиффози генуэзцев по имени Винченцо Спаньоло, отслуживший в армии и работавший риелтором на Сардинии, был зарезан в драке с болельщиками "россо-нери" перед матчем на стадионе "Луиджи Феррарис", где "Дженоа" принимала "Милан". Когда футболисты узнали о смерти тиффози, то завершили матч после первого тайма при счете 1:1.

8. В два раза дешевле "Шахтера"

Общая стоимость игроков "Дженоа" по оценке портала Transfermarkt – 96,6 миллионов евро. Для сравнения состав самого дорого украинского клуба "Шахтера" – 184 миллиона, а "денежного" лидера Италии "Ювентуса" – 602,9. Самым дорогим футболистом генуэзцем с ценником 12 миллионов евро является бельгийский защитник Зиньо Ванхеусден, который играет в команде на правах аренды, а принадлежит "Интеру".

9. Ушел под крыло американцев за 150 миллионов

Болельщики "Дженоа" рассчитывают на большие перемены в клубе, ведь до прихода Андрея Шевченко у "Грифонов" сменился владелец. Буквально в сентябре американская инвестиционная фирма "777 Partners" приобрела мажоритарную долю генуэзцев ориентировочно за 150 миллионов евро. И "Дженоа" стал восьмым клубом Серии А с иностранными владельцами, которые в качестве тренера также рассматривали Андреа Пирло и Дженнаро Гаттузо.

10. Проклятье Баллардини

Говорят, что на родине Христофора Колумба Шевченко придется непросто, поскольку над "Дженоа" витает проклятье Давиде Баллардини. Журналист Маурицио Писточчи подметил, что все наставники, которые принимали команду после Баллардини не могли продержаться полный сезон. Писточчи пишет в Twitter, что за последние 11 лет в "Дженоа" сменили 20 тренеров: "Четыре раза увольняли Баллардини. И тот, кто его заменял, всегда работал хуже".

OBOZREVATEL сообщал, что зарплата Шевченко в итальянском клубе составит 1,8 миллионов евро в год без учета бонусов.