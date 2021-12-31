Революция Шевченко в Италии: украинец был "бездарем" и побывал на дне, но уже завоевывает сердца

Пока бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко болеет коронавирусом, СМИ и болельщики активно подводят первые итоги работы наставника в итальянском "Дженоа". Команда из Генуи идет на 18 месте в чемпионате, в зоне вылета, но перед Рождеством Шевченко удалось достучаться до футболистов и фанатов.

И хоть после назначения украинца прошло совсем мало времени, OBOZREVATEL сделал свои первые выводы по работе Шевченко, а также глянул, что думают о специалисте СМИ и фанаты.

Что получилось у Шевченко

Андрей Шевченко возглавил итальянский "Дженоа" лишь 7 ноября, но чуть больше, чем за полтора месяца, успел пережить и стремительное падение, и первый взлет. Все-таки из восьми матчей пять было проиграно, при двух ничьих и одной победе в Кубке. Но не рановато ли оценивать работу украинского специалиста после столь короткого периода?

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Давайте начнем с того, что на старте сотрудничества с "Дженоа" Шеве выпал просто сумасшедший календарь. И только отъявленные оптимисты или далекие от футбола люди могли надеяться, что Шевченко в первых же матчах в новом клубе начнет обыгрывать "Рому", "Ювентус" и "Милан".

К тому же краинцу досталась команда, которую просто преследуют травмы во всех линиях. И зачастую выпадают ключевые футболисты. Обороне поначалу очень сильно не хватало лидера и капитана Доменико Кришито, также травмировался один из сильнейших полузащитников команды Николо Ровелла. А нападение теряло Дейстро и Кайседо и смотрелось крайне бледно.

Да и привить свою психологию, психологию победителя, о которой так много говорилось при назначении Шевченко, получается не сразу. И только после зимней закупки игроков и пары-тройки месяцев бок о бок можно будет говорить, что это команда украинца.

Тем не менее к Рождеству болельщики "Дженоа" получили, возможно, еще не полноценный подарок, но очень приятный презент, сыграв вничью 0:0 с "Аталантой" Руслана Малиновского. Против команды, которая борется за чемпионский титул в Италии подопечные Шевченко наконец-то показали содержательную игру. А не отбивались изо всех сил.

Украинский тренер в комментарии DAZN тоже хвалил своих подопечных: "Сегодня я получил ответ, которого ожидал от моей команды, которая боролась и выкладывалась на поле против отличного соперника. Это заслуженное очко. Выступление с большим порядком. Было сердце, решимость, целеустремленность и жертва, как просят наши фанаты".

Болельщики в комментариях тоже были преимущественно довольны "Дженоа". "Мы хотим, чтобы ты был таким", – написал один из них на страничке клуба, имея в виду матч с "Аталантой". И многие фанаты его поддерживают.

Поэтому можно сказать, что даже не с самой лучшей статистикой Шевченко на правильном пути и уже пробивается свет в конце тоннеля "Дженоа".

Что думает пресса в Италии

Журналисты и эксперты все еще благосклонны к Шевченко, понимая, в какую команду он пришел. Поэтому сейчас в итальянской прессе и в La Gazzetta dello Sport в частности активно обсуждаются трансферы, которые зимой необходимы для "Дженоа".

По утверждению СМИ, новый спортивный директор "Грифонів" 39-летний немец Йоханнес Спорс "немедленно приступил к работе, чтобы дать тренеру Шевченко команду, которая позволила бы ему использовать его излюбленную схему 4–3–3".

В Италии пишут, что первым на выход стоит нападающий Фелипе Кайседо, что неудивительно, ведь атака "Грифонов" выглядит беззубо и не выдерживает никакой критики. Лишь 19 голов в 19 турах чемпионата Италии. А Кайседо так и не прижился в Генуе после перехода из "Лацио" – всего пять поединков и один гол.

Шаткие позиции в команде Шевченко у форварда из Ганы Калеба Экубана, который за 17 матчей забил лишь один гол – в Кубке Италии "Салернитане". Соответственно первым делом украинец хочет усилить атаку. И все чаще говорят про норвежского форварда "Гронингена" Странда Ларсена, а не про россиянина Миранчука из "Аталанты". Хотя вариант с Алексеем тоже пока не отмели.

Также La Gazzetta считает, что нулевая ничья с "Аталантой" перед рождественским перерывом в чемпионате усилила боевой дух Шевченко и его команды в преддверии 2022 года, в котором его подопечным придется сложно в борьбе за спасение.

Tuttosport считает, что в Генуе ожидается революция: "Во время трансферного рынка Шевченко попросил клуб скорректировать состав со схемы 3–5–2 на 4–3–3". Украинский специалист хочет играть в четыре защитника и с тремя нападающими. Но для этого ему нужны ресурсы.

Издание считает, что после зимнего межсезонья можно будет увидеть настоящую революцию в доме "россо-блу". Помимо покупки игроков с характеристиками, которых в настоящее время не хватает в составе "Грифонов", тренер просит переоценить некоторые предыдущие трансферы для уменьшения чрезмерно длинного, но не приносящего результат состава.

Итальянские СМИ отмечают, что выздоровление капитана Доменико Кришито, а также восстановление травмированных Максимовича и Ровеллы могло бы стать первым элементом нового "Дженоа" Шевченко, который может кардинально изменить свой облик в начале 2021-го. К слову, Tuttosport сватает в Геную полузащитника "Торино" и сборной Италии Даниеле Базелли.

Что думают болельщики

Мнение болельщиков о тренере зачастую крайне переменчивое и навеяно цифрами на табло. Шевченко начал терять доверие фанатов после болезненного поражения в дерби от "Сампдории" – 1:3. И даже установил антирекорд – стал первым тренером в истории "Дженоа", который не смог победить с клубом в шести дебютных матчах чемпионата Италии.

На страничке клуба в Facebook пользователь Aldi писал, что уровень Шевченко настолько низкий, что с ним "Дженоа" вообще никогда не выиграет: "У человека просто пустота в глазах, там нет мыслей и идей. Он грустно смотрит на своих ассистентов, а те и сами не понимают, что нужно делать и как заставить эту команду играть".

А один из фанатов написал, что Шева – "просто бездарность" и при нем команда начала играть еще хуже, чем раньше. Но оставалось и немало тех, кто считал, что до весны "Дженоа" играть нормально не начнет. А украинский тренер недооценил проблемы, с которыми столкнется в Генуе.

Однако победа в Кубке над "Салернитаной" 1:0 и трудовая ничья с "Аталантой" снова заставили фанатов восхищаться Шевой. "Давайте, тренер, держитесь, мы здесь... На мой взгляд, у вас есть отличные идеи и вы подходите для того, чтобы представлять такой важный клуб, как наш "грифон".. Не сдавайтесь", – написал Симоне Ферреро на странице в Facebook.

"Теперь, возможно, кто-то понял, что они не дно и что тренер знает свое дело. Он не остановился ни на секунду, чтобы подбодрить команду, и верит, как и все мы, в эту новую собственность. С 5 хорошими игроками мы сможем многое сделать", – считает Массимо Авенозо.

Даже болельщики других команд начинают восторгаться украинцем. "Шева – один из самых скромных и добродушных людей, которых я когда-либо видел. Завидую вашему тренеру как фанат "Ювентуса". Невозможно не любить", – пишет в Instagrm "Дженоа" matte.d.05.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что президент "Дженоа" высказался о работе Шевченко.