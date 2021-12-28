Андрей Шевченко заболел коронавирусом. В сети указали на странный факт

Украинский наставник итальянского футбольного клуба "Дженоа" Андрей Шевченко получил положительный результат теста на COVID-19, сообщает пресс-служба генуэзской команды. Вместо Андрея Николаевича руководить "Дженоа" в игре Серии А против "Сассуоло" 6 января будет его помощник Мауро Тассоти.

Также на самоизоляцию ушел и один из лидеров команды Доменико Кришито.

"После детей, жены и няни вирус добрался и до меня. Проклятый COVID... После того как я переболел год назад и получил две дозы вакцины, он вернулся", — написал Кришито в Instagram.

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Все остальные футболисты здоровы и готовы принять участие в матче.

Стоит отметить, что позитивный анализ Шевченко вызвал бурное обсуждение среди украинских фанатов, так как несколько дней назад жена Андрея Кристен Пазик опубликовала совместное семейное фото. Семья украинца отправилась на Барбадос, чтобы навестить родню жены.

На фото, которое у себя в сторис разместила Пазик, улыбающийся и довольный Шевченко сидит в центре стола.

Юзеры предположили, что таким образом Шевченко решил сделать себе незапланированный отпуск.

У "Дженоа" одна победа, две ничьи и пять поражений во всех турнирах. Генуэзцы занимают 18-е место в Серии А.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 16-м туре "Дженоа" проиграл 1:3 "Сампдории" и опустился на 19-е место. После этого Шевченко попал под жесткую критику фанатов.

Матч 15-го тура против "Милана" также завершился поражением (0:3).

Поединок 14-го тура Серии А стал первым для нашего соотечественника, в котором он набрал очки.

Предыдущая встреча 13-го тура с римской "Ромой" завершилась поражением.