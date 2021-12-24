"Никто не знает": президент "Дженоа" высказался о работе Шевченко
Президент итальянской "Дженоа" Альберто Дзангрилло оценил старания Андрея Шевченко на посту главного тренера команды. Личный врач бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони поделился размышлениями о работе украинца на новой должности.
Слова Дзангрилло приводит Gazzetta dello Sport со ссылкой на Sportweek. Пока что руководство клуба и не думает об отставке специалиста, хотя команда остается в зоне вылета.
"Приход Шевченко потребовал мужества. Его не взяли, потому что он кому-то нравится или он сам предложил свои услуги, или еще по какой-то странной причине.
Если вы рассуждаете с точки зрения бизнеса, то проводите разведку, затем думаете и, в конце концов, принимаете решение. Но никто не знает и не может знать наверняка, что из этого получится", – поразмышлял функционер.
"Да, Шевченко – спортсмен, он выигрывал "Золотой мяч". Но этого может быть недостаточно. Однако он строгий и серьезный.
Он сделал свой жизненный выбор и покинул такой чрезвычайно активный город как Лондон. Поэтому мы должны его поддержать. Общество любит Шеву, и я его люблю", – завершил на лирической ноте Дзангрилло.
Следующий матч "Дженоа" сыграет 6 января против "Сассуоло" на выезде.
Как сообщал OBOZREVATEL, работу Шевченко оценили овациями в Италии.
Также Ребров посочувствовал Шевченко по поводу его работы в "Дженоа".