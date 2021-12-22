Работу Шевченко оценили овациями в Италии. Видео
После того, как футбольный клуб "Дженоа", который возглавляет Андрей Шевченко, сыграл вничью с "Аталантой" (0:0), местные фанаты устроили овации своему клубу. Болельщики в Генуе по достоинству оценили работу украинского тренера, наградив команду аплодисментами.
Футболисты по окончанию встречи подошли к трибунам со своими поклонниками, поблагодарив их за поддержку. В ответ тифози также несколько минут хлопали, довольные ничьей с одним из лидеров чемпионата Италии
👊👏 𝘊𝘰𝘯 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘰 𝘴𝘱𝘪𝘳𝘪𝘵𝘰. 👏👊 pic.twitter.com/QRNctsKCtm— Genoa CFC (@GenoaCFC) December 22, 2021
Это был 8-й матч "Дженоа" при Шевченко. У команды одна победа, две ничьи и пять поражений во всех турнирах. Генуэзцы занимают 18-е место в Серии А.
Как сообщал OBOZREVATEL, в 16-м туре "Дженоа" проиграл 1:3 "Сампдории" и опустился на 19-е место. После этого Шевченко попал под жесткую критику фанатов.
Матч 15-го тура против "Милана" также завершился поражением (0:3).
Поединок 14-го тура Серии А стал первым для нашего соотечественника, в котором он набрал очки.
Предыдущая встреча 13-го тура с римской "Ромой" завершилась поражением.