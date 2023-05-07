'Шахтер' спасся от поражения в УПЛ. Видео

Донецкий "Шахтер" в матче 25-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге не смог обіграть "Александрию". Поединок на арене СК "Ника" завершился вничью 1:1.

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Уже на 9-й минуте Николай Михайленко шокировал "горняков", открыв счет в матче. Полузащитник "Динамо", выступающий в "Александрии" на правах аренды, нанес дальний удар, который стал неотразимым для Трубина.

На 24-й минуте Игор Йовичевич выпустил вместо травмированного Траоре Кевина Келси и венесуэлец в 5-й раз отметился голом за "Шахтер". На 75-й минуте Криськив прорвался по флангу, его "выстрел" пришелся в штангу. Кевин подхватил мяч и отправил его мимо голкипера в ворота.

После этой ничьей донецкая команда набирает 60 очков и лишь на 3 пункта опережает идущий вторым "Днепр-1". У днепрян игра в запасе. В УПЛ "Шахтеру" осталось сыграть пять матчей.

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