"Шахтер" со счетом 5:0 разгромил "Шериф" в Юношеской лиге УЕФА. Видео

"Шахтер" разгромил "Шериф" в первом туре Юношеской лиги УЕФА, забив в ворота клуба из Молдовы пять безответных мячей (5:0). Поединок прошел в Тирасполе.

"Горняки" с первых минут захватили инициативу и раз за разом создавали опасные моменты у ворот хозяев. Несмотря на постоянное давление, донецкой команде долгое время не удавалось пробить голкипера.

Первый гол был забит Артемом Векленко в концовке первого тайма. Нападающий "Шахтера" переправил игровой снаряд в пустые ворота, избавившись от опеки двух защитников.

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Во второй половине зрители стали свидетелями голевой феерии в исполнении "горняков". С 56-й по 68-ю минуту гости еще трижды поразили ворота "Шерифа". Голы на свой счет записали Кирилл Сигеев, Даниил Гончарук и Антон Глущенко. Финальную точку в матче поставил Владислав Погорелый, который реализовал пенальти в добавленное время.

"Шериф" U19 (Тирасполь) – "Шахтер" U19 (Донецк) – 0:5 (0:1)

Тирасполь. Малая спортивная арена СК "Шериф". 521 зритель

Голы: 0:1 Векленко (37), 0:2 Сигеев (56), 0:3 Гончарук (64), 0:4 Глущенко (68, пен.), 0:5 Погорелый (90+3, пен.)

"Шахтер" U19: Твардовский, Капинус (Гаврилюк, 75), Фарина, Козик, Булеза (Бако, 78), Лосенко (Роспутько, 67), Глущенко, Гулько (к), Сигеев, Векленко (Пушкарев, 67), Гончарук (Погорелый, 78)

Как и во взрослой Лиге чемпионов, с "Шерифом" и "Шахтером" в одной группе играют "Интер" и "Реал". Победитель квартета автоматически попадает в 1/8 финала турнира, а второе место – в 1/16 финала.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" до 19 лет сенсационно разгромило сверстников из "Бенфики" со счетом 4:0 на старте Юношеской лиги УЕФА.