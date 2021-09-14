"Динамо" со счетом 4:0 сенсационно разгромило в Киеве "Бенфику" в Юношеской лиге УЕФА

Киевское "Динамо" U-19 в первом туре Юношеской лиги УЕФА обыграло португальскую "Бенфику". Встреча в Киеве на стадионе им. Лобановского завершилась со счетом 4:0.

Перед матчем букмекеры принимали ставки на победу хозяев с коэффициентом 5. Успех команды из Лиссабона оценивался показателем 1,50.

Столичные игроки владели тотальным преимуществом в течение всего матча и успешно воплотили его в забитые голы. Хозяева открыли счет на 8-й минуте. Отличился Антон Боль. Следующего забитого мяча зрителям пришлось ждать час, однако потом с интервалом в 15 мячей игроки "Динамо" трижды расписалось в воротах Самуэля Соареша.

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На 65-й минуте Владимир Бражко реализовал пенальти, затем Викентий Волошин довел счет до разгромного, а за 10 минут до финального свистка Самба Диалло оформил окончательный результат.

Отметим, что официальный транслятор Юношеской лиги УЕФА Megogo не показывал этот матч, отдав предпочтение игре "Барселона" U-19 – "Бавария" U-19.

Победитель группы выйдет в 1/8 финала ЛЧ, второе место – в 1/16-ю.

"Динамо" U-19 Украина – "Бенфика" U-19 Португалия 4:0 (1:0, 3:0)

Голы: 1:0 – 8 Боль, 2:0 – 65, пенальти Бражко, 3:0 – 79 Волошин, 4:0 – 80 Диалло.

Динамо К U-19 – Нещерет, Дячук, Боль, Вивчаренко, Диалло (Танчак, 89), Бражко (Мельниченко, 90), Яцык, Царенко (Скриник, 84), Бенедюк, Попов (Горбач, 84), Волошин (Слесар, 84).

Предупреждения: Томаш Араужу (16), Волошин (48), Вивчаренко (50).

Напомним, что в 22 в Лиге чемпионов стартует взрослая команда "Динамо". Уже был назван транслятор встречи, а также опубликован прогноз букмекеров.