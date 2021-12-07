'Шахтер' – 'Шериф': онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" во вторник, 7 декабря, проведет последний матч в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Команда Роберто Де Дзерби завершает еврокубковый сезон поединком против молдавского "Шерифа".

Встреча состоится на поле НСК "Олимпийский" в Киеве. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Шахтер – Шериф. Начало игры – в 22:00.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ШАХТЕР – ШЕРИФ

Увидеть матч можно будет в прямом эфире на стримминговом канале "Megogo Футбол 1", который также доступен на платформе Volia TV. Тут зрителям предложат традиционную аналитическую студию.

Видео дня

Также трансляцию из Киева организовывает российский вещатель "Матч! Футбол 3".

ПРОГНОЗ НА ШАХТЕР – ШЕРИФ

Фаворитом встречи считаются хозяева поля. Ставки на победу "Шахтера" принимаются с коэффициентом 1,57.

Ничья оценивается котировкой 4,20. А показатели на успех команды Юрия Вернидуба достигают уровня 5,50.

СУДЬИ НА ШАХТЕР – ШЕРИФ

Обслуживать поединок доверено бригаде арбитров из Литвы, которую возглавляет Донатас Румшас.

Помогать ему будут лайнсмены Александр Радиус и Довидас Сужеделис. Роль четвертого арбитра исполнит Робертас Валиконис.

Кроме того, на игре будет задействована система видеоповторов (VAR), за работой которой будет следить Рикардо де Бургос из Испании.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Роберто Де Дзерби, главный тренер "Шахтера":

– Экономическая часть тоже будет важна, потому что мы должны всегда играть, уважая нашу футболку, наш клуб. Если наша игра приносит какой-то бонус от УЕФА, конечно, это плюс для клуба. Все наши футболисты – профессионалы, они носят футболку "Шахтера" и всегда играют на максимуме. Будет ли экспериментальный состав? 50 на 50. Есть несколько футболистов, которые не будут играть ни с "Шерифом", ни в субботу против Александрии.

Юрий Вернидуб, главный тренер "Шерифа":

– Очень рад опять находиться в Украине на прекрасном стадионе НСК "Олимпийский". Очень счастлив, что снова дома и что предстоит игра с хорошим украинским клубом, лидером – "Шахтером". Нужно выйти и получить удовольствие от игры. А удовольствие – это когда ты все правильно делаешь на поле, ни на минуту не останавливаешься, постоянно в движении и выполняешь требования главного тренера.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Шахтер": Трубин – Додо, Марлон, Матвиенко, Корниенко – Маркос Антонио, Степаненко – Тете, Судаков, Мудрик – Педриньо

"Шериф": Атанасиадис – Фернандо, Арболеда, Дуланто, Кристиано – Аддо, Тилль – Траоре, Коловос, Кастаньеда – Янсане

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

"Шахтер" потерял все шансы на продолжение евросезона и досрочно занял последнее место в квартете. "Шериф же, опережая украинцев на пять пунктов, вышел в предварительный плей-офф Лиги Европы.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Эта игра станет уже четвертой между командами. Соперники обменялись домашними победами с одинаковым счетом 2:0, а еще одна встреча в Тирасполе завершилась нулевой ничьей.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент донецкого "Шахтер" Ринат Ахметов ответил на вопрос о продаже клуба.