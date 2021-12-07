'Шахтер' разгромил 'Шериф' с неприличным счетом в Юношеской лиге УЕФА

Донецкий "Шахтер" на мажорной ноте завершил выступления в Юношеской лиге УЕФА, где играют футболисты возрастом до 19 лет. В шестом туре группового этапа украинцы на киевском стадионе имени Виктора Банникова в дождевую погоду разобрались с "Шерифом" из Молдовы со счетом 6:0.

Уже на шестой минуте защитник Кристиан Бако открыл счет. В конце первого тайма Владислав Погорелый реализовал пенальти, а Антон Глущенко перед перерывом засветил на табло цифры 3:0.

Во второй половине "Шериф" длительное время сдерживал атаки "горняков", но в последние 10 минут Александр Ющенко, Даниил Гончарук (с пенальти) и Илья Гульков довели счет до неприличного.

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К сожалению, этот успех не позволил "Шахтеру" пробиться в плей-офф. Ранее "оранжево-черные" дважды уступили "Интеру" и один раз – "Реалу". Одной победы над испанцами оказалось недостаточно для продолжения борьбы в Лиге УЕФА.

На сайте OBOZREVATEL запланирована онлайн-трансляция "Шахтер" – "Шериф" в Лиге чемпионов.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Шахтеру" будет непросто с "Шерифом" в ЛЧ.