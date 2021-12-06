Ахметов ответил на вопрос о продаже 'Шахтера'

Президент донецкого "Шахтера" Ринат Ахметов не собирается продавать клуб и будет дальше заниматься его развитием. Владелец "горняков" также не намерен приобретать другую футбольную команду.

Об этом сам Ахметов заявил в интервью программе "Великий футбол". Он отметил, что все слухи относительно того, что он якобы интересуется покупкой еще одного клуба, не соответствуют действительности.

Видео дня

"Клуб не продается, инвестировать в него я буду. Инвестировать буду много. Ровно столько, сколько нужно для того, чтобы мы играли в тот футбол, который мы хотим видеть. Другой клуб покупать не собираюсь. Бывает, слухи ходят, что я что-то покупаю. Нет. Мое сердце с "Шахтером", "Шахтер" в моем сердце, и я уверен, что так будет всегда", – подчеркнул Ахметов.

Отметим, что в нынешнем году исполнилось 25 лет со дня прихода бизнесмена на пост президента донецкой команды.

Как сообщал OBOZREVATEL. Ринат Ахметов был награжден президентом Европейского футбольного союза (УЕФА) Александаром Чефериным за достижения "Шахтера" и вклад в развитие футбола в Украине.