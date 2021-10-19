"Шахтер" – "Реал": онлайн видео голов Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" в эти минуты проводит свой поединок 3-го тура Лиги чемпионов против мадридского "Реала". Матч проходит в Киеве на НСК "Олимпийский".

Счет был открыт в первом тайме, когда подачу Васкеса в свои ворота срезал Сергей Кривцов.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на онлайн видео голов.

"Шахтер" Украина – "Реал Мадрид" Испания 0:4 (второй тайм)

Голы: 0:1 – 37, автогол Кривцов,

0:2 – 51 Винисиус Жуниор,

0:3 – 56 Винисиус Жуниор,

0:4 – 64 Родриго.

Шахтер – Трубин, Додо, Кривцов, Марлон, Исмаили, Алан Патрик, Соломон (Маркос Антонио, 46), Майкон, Педриньо, Тете (Марлос, 46), Фернандо Педро.

Видео дня

Реал Мадрид – Куртуа, Алаба, Милитао, Менди, Модрич, Кроос, Каземиро, Васкес, Бензема, Винисиус Жуниор, Родриго.

Предупреждение: Маркос Антонио (46).

До этой встречи команды между собой встречались четыре раза. Дважды побеждали испанцы – два раза успех был на стороне украинского клуба.

Последний раз "Шахтер" встречался с "Реалом" в декабре 2020-го. В 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов вице-чемпионы Украины победили королевский клуб со счетом 2:0.

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​Напомним, что в среду, 20 октября, свой поединок в ЛЧ проведет и чемпион Украины. Киевское "Динамо" сразится на легендарном "Камп Ноу" с каталонской "Барселоной".

В Премьер-лиге и "Динамо" и "Шахтер" синхронно победили в 11-м туре. "Горняки" разгромили "Зарю" (6:1), а "бело-синие" разобрались с ФК "Львов".