11-й тур УПЛ: где смотреть, расписание трансляций, календарь, таблица
В украинской футбольной Премьер-лиге 15-18 октября состоятся матчи очередного игрового дня. При этом поединок "Руха" и "Ингульца" был перенесен из-за вспышки коронавируса в стане львовской команды.
Лидер первенства "Динамо" сыграет во Львове с одноименной командой. А вице-чемпион страны "Шахтер" примет дома "Зарю".
По традиции болельщики смогут увидеть игры благодаря прямым трансляциям на каналах "Футбол 1", "Футбол 2" и УНИАН. Вашему вниманию расписание и календарь трансляций.
Премьер-лига Украины. 11-й тур
15 октября (пятница)
17:00. "Шахтер" – "Заря", "Футбол 1"
Киев, НСК "Олимпийский"
Главный арбитр: Игорь Пасхал
Арбитр VAR: Евгений Арановский
16 октября (суббота)
14:00. "Мариуполь" – "Металлист-1925", "Футбол 2"
Мариуполь, стадион имени Владимира Бойко
Главный арбитр: Александр Дердо
17:00. "Львов" – "Динамо", "Футбол 2"
Львов, стадион "Арена Львов"
Главный арбитр: Катерина Монзуль
Арбитр VAR: Андрей Коваленко
19:30. "Днепр-1" – "Колос", УНИАН
Днепр, стадион "Днепр-Арена"
Главный арбитр: Юрий Иванов
Арбитр VAR: Сергей Бойко
17 октября (воскресенье)
14:00. "Минай" – "Десна", "Футбол 1"
Ужгород, стадион "Авангард"
Главный арбитр: Дмитрий Панчишин
19:30. "Александрия" – "Ворскла", "Футбол 1"
Александрия, стадион "Ника"
Главный арбитр: Николай Балакин
18 октября (понедельник)
19:30. "Черноморец" – "Верес", "Футбол 1"
Одесса, стадион "Черноморец"
Главный арбитр: Денис Шурман
Матч "Рух" – "Ингулец" перенесен из-за вспышки COVID-19 во львовской команде.
Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" может получить 5,5 миллионов долларов по одному из трансферов.