11-й тур УПЛ: где смотреть, расписание трансляций, календарь, таблица

В украинской футбольной Премьер-лиге 15-18 октября состоятся матчи очередного игрового дня. При этом поединок "Руха" и "Ингульца" был перенесен из-за вспышки коронавируса в стане львовской команды.

Лидер первенства "Динамо" сыграет во Львове с одноименной командой. А вице-чемпион страны "Шахтер" примет дома "Зарю".

По традиции болельщики смогут увидеть игры благодаря прямым трансляциям на каналах "Футбол 1", "Футбол 2" и УНИАН. Вашему вниманию расписание и календарь трансляций.

Премьер-лига Украины. 11-й тур

15 октября (пятница)

17:00. "Шахтер" – "Заря", "Футбол 1"

Киев, НСК "Олимпийский"

Главный арбитр: Игорь Пасхал

Видео дня

Арбитр VAR: Евгений Арановский

16 октября (суббота)

14:00. "Мариуполь" – "Металлист-1925", "Футбол 2"

Мариуполь, стадион имени Владимира Бойко

Главный арбитр: Александр Дердо

17:00. "Львов" – "Динамо", "Футбол 2"

Львов, стадион "Арена Львов"

Главный арбитр: Катерина Монзуль

Арбитр VAR: Андрей Коваленко

19:30. "Днепр-1" – "Колос", УНИАН

Днепр, стадион "Днепр-Арена"

Главный арбитр: Юрий Иванов

Арбитр VAR: Сергей Бойко

17 октября (воскресенье)

14:00. "Минай" – "Десна", "Футбол 1"

Ужгород, стадион "Авангард"

Главный арбитр: Дмитрий Панчишин

19:30. "Александрия" – "Ворскла", "Футбол 1"

Александрия, стадион "Ника"

Главный арбитр: Николай Балакин

18 октября (понедельник)

19:30. "Черноморец" – "Верес", "Футбол 1"

Одесса, стадион "Черноморец"

Главный арбитр: Денис Шурман

Матч "Рух" – "Ингулец" перенесен из-за вспышки COVID-19 во львовской команде.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" может получить 5,5 миллионов долларов по одному из трансферов.