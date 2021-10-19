Легкоатлетка-красавица будет телеведущей на матче "Шахтер" – "Реал"

Во вторник, 19 октября, донецкий "Шахтер" сыграет в Киеве третий матч группового этапа Лиги чемпионов по футболу – с испанским "Реалом". Перед поединком вице-чемпиону Украины удалось заполучить в свою телевизионную команду Юлию Левченко – украинскую прыгунью в высоту.

23-летняя легкоатлетка, которую называют одним из секс-символов нашего спорта, на своей странице в Instagram рассказала о новой роли.

"Друзья, мы увидимся с вами на матче Шахтер – Реал Мадрид. Я буду ТВ-презентером матча и буду что-то вам вещать прямо с поля", – с веселым настроением сообщила девушка. И приложила к посту красивую фотографию морского пейзажа.

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Юлия – уроженка Бахмута, что в Донецкой области, но сейчас находится в Киеве. На днях она призналась, что любит осень, которая в этом году очень красивая.

Напомним, в этом году Левченко заняла восьмое место на Олимпийских играх в Токио. Ранее она завоевывала "серебро" чемпионата мира и побеждала на Юношеской Олимпиаде. Также порой она выступает моделью в фотосессиях.

Кроме своей прекрасной фигуры, Левченко радует поклонников и жизнерадостной улыбкой.

Тем временем, OBOZREVATEL сообщал, где смотреть "Шахтер" – "Реал": расписание трансляций Лиги чемпионов.

Недавно секс-символ украинского спорта послала необычное приветствие.

Во время карантина Левченко показала себя в купальнике и указала на странность.