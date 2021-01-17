"Шахтер" отправился на сбор без лидера: полный список футболистов

Донецкий "Шахтер" в воскресенье, 17 января, вылетел на тренировочный сбор в турецкой Антальи.

В распоряжении Луиша Каштру 29 футболистов. С командой не полетел лидер "горняков" Исмаили. 31-летний защитник, который с 2013 года провел за донецкий клуб 135 матчей, восстанавливается от травмы.

Стоит отметить, что португальский наставник взял в команду Евгения Коноплянку.

Полный список футболистов выглядит следующим образом:

Вратари: Алексей Шевченко, Андрей Пятов, Анатолий Трубин, Евгений Гриценко

Защитники: Додо, Сергей Кривцов, Давит Хочолава, Виктор Корниенко, Николай Матвиенко, Витао, Валерий Бондарь

Полузащитники: Тарас Степаненко, Тайсон, Маркос Антонио, Дентиньо, Марлос, Тете, Манор Соломон, Виктор Коваленко, Алан Патрик, Майкон, Маркиньос Сиприано, Сергей Болбат, Георгий Судаков, Евгений Коноплянка, Михаил Мудрик, Фернандо Педро

Нападающие: Жуниор Мораес, Богдан Вьюнник

⚒ Список игроков на первый сбор "Шахтера" в Турции 🇹🇷 pic.twitter.com/vebH0xiYVq — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) January 17, 2021

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне прошлого года Исмаили получил повреждение передней крестообразной связки коленного сустава и перенес операцию.

В сезоне-2019/20 в рамках УПЛ бразилец провел 21 игру: на его счету два гола и пять результативных передач