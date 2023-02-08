''Шахтер'' покупает вратаря сборной Украины за €3 млн – СМИ

Вратарь сборной Украины и полтавской "Ворсклы" Дмитрий Ризнык продолжит карьеру в донецком "Шахтере". "Горняки" согласовали переход 24-летнего футболиста, в активе которого два матча в составе национальной команды нашей страны.

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Об этом на своей странице в социальной сети Twitter написал известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо. По его данным, "Шахтер" заплатит за игрока три миллионов евро и бонусы и подпишет с Ризныком долгосрочный контракт.

Это может означать, что "горняки" готовятся к уходу нынешнего основного голкипера команды Анатолия Трубина. Соглашение с 21-летним клубным воспитанником истекает уже в июне 2024 года и он не желает его продлевать. Это означает, что уже летом украинца могут продать.

Кроме того, по информации Романо, "оранжево-черные" проявляют интерес к защитнику сборной Чили. При этом его имя не называется.

Напомним, нынешней зимой "Шахтер" установил трансферный рекорд Украины, продав в лондонский "Челси" Михаила Мудрика за 100 миллионов евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети были опубликованы новые фото домашнего стадиона "Шахтера" "Донбасс Арены", которые были сняты украинским беспилотником.

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