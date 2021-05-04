"Шахтер" показал новое фото "Донбасс Арены", вызвав "слезы" и "мурашки" у болельщиков
"Шахтер" у себя в Instagram сообщил, что подарил юным футболистам в Донецке комплекты формы от легенды и директора по футболу Дарио Срны, проиллюстрировав это фотографиями на фоне "Донбасс Арены".
В комментариях пользователи не смогли пройти мимо этих снимков, с грустью и тоской вспомнив былую звездную славу стадиона.
"Родной Донецк", " Донбасс Арена... Эх", " И слезы и радость...", " Мурашки", – отмечают фанаты.
Многие юзеры обратили внимание, что все обсуждают не детей, а именно легендарную арену.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилось новое видео со стадиона "Донбасс-Арена" в оккупированном Донецке.
На кадрах видно, что на арене выгорели цвета сидений, а газон футбольного поля находится в не самом лучшем состоянии.
Ранее президент "Шахтера" Ринат Ахметов обратился к жителям Донецка, упомянув "Донбасс Арену".