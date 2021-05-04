"Шахтер" показал новое фото "Донбасс Арены", вызвав "слезы" и "мурашки" у болельщиков

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
2 минуты
4,6 т.
Донбасс Арена

"Шахтер" у себя в Instagram сообщил, что подарил юным футболистам в Донецке комплекты формы от легенды и директора по футболу Дарио Срны, проиллюстрировав это фотографиями на фоне "Донбасс Арены".

Пост "Шахтера" о подарках детям

В комментариях пользователи не смогли пройти мимо этих снимков, с грустью и тоской вспомнив былую звездную славу стадиона.

Донбасс Арена
Донбасс Арена и юные футболисты
В интернете обратили внимание на задний фон фотографии
"Донбасс Арена" и юные жители Донецка
Групповое фото на фоне "Донбасс Арены"

"Родной Донецк", " Донбасс Арена... Эх", " И слезы и радость...", " Мурашки", – отмечают фанаты.

Комментарии под фото

Многие юзеры обратили внимание, что все обсуждают не детей, а именно легендарную арену.

Комментарии под фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилось новое видео со стадиона "Донбасс-Арена" в оккупированном Донецке.

На кадрах видно, что на арене выгорели цвета сидений, а газон футбольного поля находится в не самом лучшем состоянии.

Ранее президент "Шахтера" Ринат Ахметов обратился к жителям Донецка, упомянув "Донбасс Арену".

УкраинаДонецкФК ШахтерДонбасс Арена