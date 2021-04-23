Неухоженный газон, пустые трибуны: в сети появилось новое видео с 'Донбасс-Арены'

В социальной сети Twitter появилось новое видео со стадиона "Донбасс-Арена" в оккупированном Донецке.

Соответствующий ролик опубликовал пользователь Алекс Афонин. Очевидно, что видео было снято во время одной из экскурсий на стадионе "Шахтера". На кадрах видно, что на арене выгорели цвета сидений, а газон футбольного поля находится в не самом лучшем состоянии.

#Донбасс Арена. Наши дни.



Неухоженный газон, пустые трибуны с потускневшими потерявшими яркость сидениями и одиноко играющий гимн #ChampionLeague, когда-то приносивший радость и собирающий десятки тысяч болельщиков когда-то мирного Донецка.



Никогда не прощу россии их вторжения pic.twitter.com/obL0mh7dhw — Aleks Afonin (@ya_kak_apelsin) April 23, 2021

"Неухоженный газон, пустые трибуны с потускневшими, потерявшими яркость сидениями и одиноко играющий гимн Лиги чемпионов, когда-то приносивший радость и собиравший десятки тысяч болельщиков когда-то мирного Донецка. Никогда не прощу России их вторжения", – написал Афонин.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский баскетболист Максим Звонов рассказал о том, что у людей, уезжающих из Донецка, ощущение будто они вышли из тюрьмы.