Ахметов оценил работу Каштру и высказался о его будущем в "Шахтере"

Президент "Шахтера" Ринат Ахметов заявил, что клуб не собирается продлевать контракт с главным тренером Луишем Каштру, контракт которого был подписан на два года и истекает 30 июня.

Несмотря на это, в эфире программы "Великий футбол" владелец "горняков" отметил, что португальский специалист проделал хорошую работу и помог раскрыться молодым футболистам из академии.

"У нас с Каштру был подписан контракт на два года. Новое соглашение мы не предложили, но клуб сиротой не будет. Его будет тренировать качественный и сильный наставник, в которого мы поверим. Каштру проделал очень хорошую работу. В этом "Шахтере" он раскрыл очень много молодых игроков, имена которых будут долгое время связаны с нашей командой. Он всегда будет в наших сердцах, потому что он вышел из сложнейшей группы (Лиги чемпионов – Ред.)", – рассказал Ахметов.

Напомним, что за два года у руля "Шахтера" португалец выиграл украинскую Премьер-лигу в сезоне 2019/20 и дошел с командой до 1/8 и полуфинала Лиги Европы. Осенью 2020 года донецкий клуб занял третье место в группе Лиги чемпионов, в которой играл с "Реалом", "Интером" и "Боруссией" из Менхенгладбаха.

Как сообщал OBOZREVATEL, после матча 26-го тура УПЛ против "Ингульца" Каштру попрощался с "горняками".