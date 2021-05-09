Каштру попрощался с "Шахтером"

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру заявил, что уходит из донецкой команды. Португальский специалист сделал заявление сразу после заключительного матча УПЛ против "Ингульца".

Каштру признался, что когда брался за этот проект, то знал, каким он будет и полностью ему отдавался.

"И сейчас я с чистой совестью очень счастлив с того, что сделал в "Шахтере". 1/8-я и полуфинал Лиги Европы – фантастика, поздравляю игроков. Второе место в этом сезоне, которое приводит в квалификацию Лиги чемпионов – отлично. В прошлом году стали чемпионами. Другой состав – другой состав. Другая команда – другая команда. Но жизнь такова. Нельзя все смешивать. И нельзя говорить, что вот мы сейчас переживаем смену поколений и будем постоянно побеждать. Невозможно побеждать одним и тем же образом, невозможно удерживать эту стабильность", – сказал Каштру в эфире "Тур Online".

Мистер подтвердил, что это прощальный анализ:

"Да, конечно, это до свидания. Не могу сейчас делать более глубокий анализ, это заняло бы гораздо больше времени. Хочу пожелать "Шахтеру" огромного счастья, побед. Поздравить господина президента за ту смелость, которая у него есть, удерживать такой проект, развивать его. Но в любом случае это проект, который требует очень большой смелости каждого элемента "Шахтера". Для меня большая честь быть частью "Шахтера".

Каштру отметил, что провел тут фантастические моменты:

"Прожили отличнейшие два сезона ЛЧ. Сыграть вничью с "Сити", выиграть у "Аталанты", выбить "Динамо" Загреб, вот эти последние минуты классные. "Реал" в этом году дома и на выезде, приехать в Милан и выбить "Интер" из еврокубковых матчей – это круто"

Португалец считает, что выигрывать постоянно сложно:

Но в любом случае это до свидания, но со счастливой душой. Я здесь провел два года. И я всегда отдавался, всегда подключался к проекту, всегда старался его реализовывать, следовать каждому шагу.

Специалист отметил, что даже в самые сложные моменты чувствовал, что его присутствие всегда поддерживалось:

"Даже в самые сложные моменты. И я прожил очень много хороших и сложных моментов. Вы знаете об этом. Очень счастлив, что я представлял такой клуб, как "Шахтер". Это очень большая честь для меня. Спасибо большое за вашу искренность, спасибо за то, как меня поддерживали. Все хорошие моменты пусть запомнятся вам и фанам "Шахтера"

Как сообщал OBOZREVATEL, донецкий "Шахтер" в матче заключительного, 26-го тура, чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге обыграл "Ингулец" и официально оформил 2-е итоговое место, дающее право выступить в квалификации Лиги чемпионов.