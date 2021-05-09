Каштру попрощался с "Шахтером"

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
2 минуты
1,8 т.
Луиш Каштру

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру заявил, что уходит из донецкой команды. Португальский специалист сделал заявление сразу после заключительного матча УПЛ против "Ингульца".

Показатели Каштру в Шахтере

Каштру признался, что когда брался за этот проект, то знал, каким он будет и полностью ему отдавался.

"И сейчас я с чистой совестью очень счастлив с того, что сделал в "Шахтере". 1/8-я и полуфинал Лиги Европы – фантастика, поздравляю игроков. Второе место в этом сезоне, которое приводит в квалификацию Лиги чемпионов – отлично. В прошлом году стали чемпионами. Другой состав – другой состав. Другая команда – другая команда. Но жизнь такова. Нельзя все смешивать. И нельзя говорить, что вот мы сейчас переживаем смену поколений и будем постоянно побеждать. Невозможно побеждать одним и тем же образом, невозможно удерживать эту стабильность", – сказал Каштру в эфире "Тур Online".

Мистер подтвердил, что это прощальный анализ:

"Да, конечно, это до свидания. Не могу сейчас делать более глубокий анализ, это заняло бы гораздо больше времени. Хочу пожелать "Шахтеру" огромного счастья, побед. Поздравить господина президента за ту смелость, которая у него есть, удерживать такой проект, развивать его. Но в любом случае это проект, который требует очень большой смелости каждого элемента "Шахтера". Для меня большая честь быть частью "Шахтера".

Каштру отметил, что провел тут фантастические моменты:

"Прожили отличнейшие два сезона ЛЧ. Сыграть вничью с "Сити", выиграть у "Аталанты", выбить "Динамо" Загреб, вот эти последние минуты классные. "Реал" в этом году дома и на выезде, приехать в Милан и выбить "Интер" из еврокубковых матчей – это круто"

Португалец считает, что выигрывать постоянно сложно:

Но в любом случае это до свидания, но со счастливой душой. Я здесь провел два года. И я всегда отдавался, всегда подключался к проекту, всегда старался его реализовывать, следовать каждому шагу.

Специалист отметил, что даже в самые сложные моменты чувствовал, что его присутствие всегда поддерживалось:

"Даже в самые сложные моменты. И я прожил очень много хороших и сложных моментов. Вы знаете об этом. Очень счастлив, что я представлял такой клуб, как "Шахтер". Это очень большая честь для меня. Спасибо большое за вашу искренность, спасибо за то, как меня поддерживали. Все хорошие моменты пусть запомнятся вам и фанам "Шахтера"

Как сообщал OBOZREVATEL, донецкий "Шахтер" в матче заключительного, 26-го тура, чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге обыграл "Ингулец" и официально оформил 2-е итоговое место, дающее право выступить в квалификации Лиги чемпионов.