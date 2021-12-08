"Шахтер" подписал контракт с нападающим-перебежчиком из "Динамо"

Донецкий "Шахтер" подписал новый контракт с форвардом Жуниором Мораесом, оформив новое соглашение, которое будет действовать до 30 июня 2022 года, сообщает пресс-служба "горняков". Ранее в СМИ была информация, что договор, истекавший в конце текущего года, футболист продлевать не будет.

34-летний бразилец, получивший в марте 2019-го украинское гражданство, выступает за "оранжево-черных" с июля 2018 года. За это время принял участие в 105 матчах, в которых отметился 61 забитым голом. Еще 25 раз Мораес результативно ассистировал партнерам.

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Его средняя результативность составляет 0,58. Это является лучшим показателем в истории донецкого клуба среди всех игроков, которые провели более сотни игр.

В этом году Мораес побил достижение Ярмоленко в чемпионате Украины.

Напомним, летом 2018 года футболист перешел из "Динамо" в "Шахтер" на правах свободного агента. Сейчас сайт Transfermarkt оценивает его в 2 млн евро.

Футболисты столичного клуба не простили своего бывшего одноклубника и не жали ему руки в официальных встречах.

После одного из поединков между дончанами и киевлянами в УПЛ Мораес посоветовал игрокам "Динамо" сконцентрироваться на игре.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле этого года Мораес на тренировке перед матчем 23-го тура чемпионата Украины против "Александрии" получил разрыв крестообразной связки колена.