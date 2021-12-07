'Шахтер' расстается с форвардом-перебежчиком из 'Динамо' – СМИ

Донецкий "Шахтер" не будет продлевать контракт с ветераном-нападающим Жуниором Мораесом. Соглашение заканчивается 31 декабря 2021 года. 34-летний бразильский футболист, который получил украинское гражданство и выступал за нашу национальную команду (один гол в 11 матчах), покинет стан "горняков" до конца этого года.

Об этом сообщает сайт Meta-ratings со ссылкой на свои источники. Два матча на этой неделе станут для Жуниора Мораеса последними за "Шахтер". Во вторник, 7 декабря, опытный форвард попал в заявку на матч Лиги чемпионов с "Шерифом". В чемпионате Украины последним для него окажется субботний поединок против "Александрии" (11 декабря).

Видео дня

Пишут, что у бразильца высокие запросы по зарплате. К тому же во второй части евросезона 2021/2022 "Шахтеру" играть не придется. К слову, с весны Жуниор Мораес восстанавливался после серьезной травмы.

В этом году Мораес побил достижение Ярмоленко в чемпионате Украины.

Напомним, летом 2018 года футболист перешел из "Динамо" в "Шахтер" на правах свободного агента. Сейчас сайт Transfermarkt оценивает его в 2 млн евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Петраков отказался от бразильцев в сборной Украины.

Также Петраков пожаловался на оскорбления со стороны журналистов: "Я – вообще не тренер".