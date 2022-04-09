"Шахтер" провел первый матч, выйдя в футболках с городами, вместо фамилий. Гимн исполнила Ольга Полякова

Донецкий "Шахтер" стартовал на благотворительном турнире Shakhtar Global Tour for Peace. В первом поединке в Афинах на стадионе "Георгиос Караискакис" украинская команда со счетом 0:1 уступила 46-кратному чемпиону страны "Олимпиакосу".

На этот матчи футболисты "Шахтера" вышли в футболках с названиями 10 городов-героев, оказавших жесткое сопротивление вторжению России в Украину.

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Вместо фамилий игроков, на их спинах были названия: Мариуполя, Ирпеня, Бучи, Гостомеля, Харькова, Волновахи, Чернигова, Херсона, Ахтырки и Николаева.

Перед игрой гимн Украины эмоционально исполнила Ольга Полякова.

Судьбу матча реши единственный гол Соареса на 22-й минуте.

"Олимпиакос" – "Шахтер" – 1:0

Гол: 22 – Соарес

"Шахтер": Трубин, Конопля, Степаненко, Мудрик, Борячук, Булеза, Мышнев, Бондарь, Топалов, Бондаренко, Матвиенко.

Запас: Шевченко, Пузанков, Удод, Драмбаев, Капинус, Стасюк, Фарина, Шостак, Чех, Криськив.

В следующих поединках "горняки" сразятся с "Лехией", "Фенербахче" и "Хайдуком". Вырученные от благотворительных матчей средства горняки передадут на гуманитарную помощь жителям Украины.

Ранее директор по футболу донецкого "Шахтера" Дарио Срна сообщил, что Ярослав Ракицкий в ближайшее время присоединиться к команде.