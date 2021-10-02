"Шахтер" объявил в розыск комментатора "Динамо". Видео

Донецкий "Шахтер" у себя в Twitter потроллил комментатора клубного Youtube-канала. Журналист в матче 10-го тура молодежного первенства перепутал команды и начал искренне радоваться голу "горняков".

Представители "оранжево-чорных" по-достоинству оценили такой порыв "бело-синего" комментатора, призвав его найтись и получить заслуженный подарок.

Отметим, что матч завершился со счетом 2:0. Кроме гола Гончарука, которому так обрадовался работник динамовского ТВ, на 35-й минуте отличился Глущенко.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 3 октября, состоится встреча взрослых команд "Динамо" и "Шахтера".

Уже стал известен прогноз букмекеров, а также появилось название телеканала, который покажет центральную битву тура.

Также на OBOZREVATEL буе доступна видео онлайн трансляция.